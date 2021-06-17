Мезенцев прокомментировал объединение потенциалов России и Беларуси

"Мощными факторами" назвал Дмитрий Мезенцев ресурс и потенциал союзного договора, возможности поддержки совместных работ по линии союзного бюджета. Именно на этом выводе сделал акцент государственный секретарь Союзного государства, комментируя итоги состоявшейся накануне 60-ю сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

В настоящее время, уточнил в интервью ТАСС госсекретарь, рассматриваются проекты концепций десяти новых программ Союзного государства. "Это сферы новых биомедицинских клеточных продуктов и технологий, разработка технологии обнаружения и устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, подготовка проекта разработки инновационных технологий генетической идентификации", - перечислил он перспективные направления совместного сотрудничества.

Продолжается успешная работа и по решению задач в высокотехнологических сферах, уточнил Мезенцев. На стадии завершения, в частности, находятся разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания спутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов и множество других совместных проектов.

Он высоко оценил предложение руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука, которое уже поддержано руководством академии наук Беларуси, о выработке макропрограммы по созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований под эгидой Союзного государства.

Потенциал научных учреждений двух стран, полагает Мезенцев, "позволяет выйти на разработку такой макропрограммы, которая могла бы работать ряд лет, с тем, чтобы синергия научных исследований, опыта ученых, объединение научных потенциалов, в том числе возможностей исследовательской инфраструктуры, делали бы Беларусь и Россию только сильнее и конкурентоспособнее".

А в условиях, когда нарастает санкционное и политическое давление Запада на Минск и Москву, особое значение, констатировал Мезенцев, приобретает сплоченность двух братских народов. При этом, по его словам, не западное давление ведет Россию и Беларусь к большему взаимодействию и совместной работе, а глубокое понимание значимости шагов по экономической интеграционной повестке, требования времени по цифровизации национальных экономик и понимание того, что важно даже в условиях нынешней внешней конъюнктуры искать новые точки приложения на внешних рынках.