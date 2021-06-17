Минэкономики предложило освободить от налога продажу углеродных единиц

Операции с углеродными единицами будут освобождены от налога для стимулирования реализации климатических проектов. Уведомление о разработке поправок в Налоговый кодекс об этом опубликовало Минэкономразвития.

Недавно принятый Госдумой закон об ограничении выбросов парниковых газов создает основу для реализации климатических проектов и торговли углеродными единицами. Цены на выбросы СО2 будут определятся создаваемым рынком.

Отрабатывать технологии торговли углеродными единицами начнут на Сахалине. В ближайшее время должна появиться формула расчета углеродных единиц.