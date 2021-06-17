Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов

Руководители вузов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки имеют право по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса. Такую позицию озвучили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

В ситуации роста числа заболевших одной из действенных мер является прививка. При этом в ведомстве пояснили: "Принимая такие решения, стоит учитывать эпидемиологическую ситуацию в регионе".

Напомним, ранее стало известно, что Совет ректоров вузов Москвы и Московской области разрабатывает рекомендации, среди которых - пускать на очные занятия в столичных вузах только вакцинированных студентов или тех, у кого есть справки о наличии антител или медотвод. Для всех остальных - предусмотреть занятия в онлайне.

"Эти рекомендации выработаны в связи с возрастающим количеством заболевших в московском регионе, - уточнили в Минобрнауки. - Мы считаем, что учебный процесс, в рамках которого безопасность обеспечена всем его участникам, - важнейший приоритет наряду с сохранением качества".