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17.06.2021 09:38
Рубрика: Общество

На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные

Текст: Мария Агранович
Высшая школа экономики, РАНХиГС, а также ряд других вузов, расположенных в Москве, рассматривают возможность с нового учебного года допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных студентов и преподавателей, или тех, кто имеет антитела после перенесенного коронавируса.

Об этом говорится в проекте рекомендаций Совета ректоров Москвы и Московской области. Документ есть в распоряжении "РГ".

Что предлагается?

Отменить запланированные очные массовые мероприятия: дни открытых дверей, выпускные вечера, массовые летние школы и конференции. Все перевести в онлайн.

С 1 сентября 2021 года организовывать занятия в гибридном формате. А именно: допуск в университетские корпуса и на очные лекции и семинары будет только у тех студентов, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о медицинских противопоказаниях к прививке от коронавируса.

"Остальные обучающиеся должны будут заниматься в удаленном режиме", - говорится в документе.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Авторы рекомендаций считают, что университеты уже достаточно хорошо владеют технологиями работы в удаленном режиме, что позволит поддерживать высокое качество занятий в дистанте. "Права обучающихся будут в полной мере соблюдены", - заверяют они.

Также вузам предписано еженедельно распространять среди работников университета и студентов информацию о количестве заболевших и переведенных в режим самоизоляции.

При поддержке Департамента здравоохранения города Москвы будут организованы выездные медицинские бригады для того, чтобы студенты и преподаватели могли привиться прямо на территории вузов, причем будут доступны разные вакцины.

Рекомендовано "ограничить доступ посторонних лиц в университетские общежития посредством временной отмены гостевого режима".

Фото: iStock
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Кроме того, советуют переводить на дистанционную работу тех сотрудников, кто может работать удаленно "при сохранения нормального функционирования университета".

К началу нового учебного года рекомендовано провести информационную кампанию при личном участии ректоров: рассказать о необходимости соблюдения социальной дистанции, ношения масок и пр.

Также на основании Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 15 июня 2021 года до 15 августа необходимо обеспечить вакцинацию не менее 60% работников университетов.

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