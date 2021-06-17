МВД: Число ДТП с электросамокатами в РФ выросло на 200%

С начала года число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России выросло почти на 200%. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, оно составило 112 случаев.

- По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%, - цитирует слова Волк ТАСС.

сТакже официальный представитель ведомства привела статистику пострадавших в этих авариях. Так, за пять месяцев нынешнего года два человека погибли, еще 119 пострадали.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Госдума пока не готова принять закон о регулировании езды на электросамокатах: депутаты намерены тщательно проработать этот вопрос. Однако в ближайшие месяцы такая инициатива, по всей видимости, появится. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев.