Песков назвал страны, из которых чаще всего исходят кибератаки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поручению главы государства назвал журналистам список стран, с территории которых чаще всего исходят кибератаки. России среди них нет.

"За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран - источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания", - сказал он. Представитель Кремля уточнил, что данные предоставлены компанией LexisNexis Risk Solutions.

Накануне президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве сообщил, что стороны договорились о консультациях по вопросам кибербезопасности. Он отметил, что, по данным американских источников, Россия не входит в число лидеров по кибератакам. Глава государства сказал также, что боится исказить название компании, располагающей этими сведениями, и пообещал, что их сообщит СМИ его пресс-секретарь.