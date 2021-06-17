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Рубрика: Власть

Путин: Лучше объединить усилия с США в борьбе против хакеров, чем "собачиться"

Текст: Галина Мисливская
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин уверен, что лучше объединить усилия Москвы и Вашингтона в борьбе с киберпреступностью, чем ссориться и искать виновных. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, которая прошла в формате видеоконференции.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Когда совсем не разговаривают люди, тогда все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает там, где их могло бы и не быть", - отметил он, отвечая на вопрос о впечатлениях от вчерашних переговоров с президентом США Джо Байденом. "Вот в сфере кибербезопасности - сколько лет мы им предлагаем начать диалог на этот счет! Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах", - сказал Путин. Он напомнил, что по данным американских же источников, Россия не входит даже в пятерку лидеров по числу исходящих кибератак.

"Но и мы, и они должны очень внимательно следить за тем, что происходит по этому направлению. И для нас, и для них это чрезвычайно важно, - продолжил президент РФ. - Вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, ругаться и искать виновных, не лучше ли объединить усилия для борьба с киберпреступностью?". Российский лидер отметил, что Джо Байден был полностью "в материале" по этому вопросу, и выразил надежду, что ему дадут спокойно работать, чего не было при прошлом хозяине Белого дома.

"Мы со своей стороны будем защищать наши интересы, мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", - резюмировал Владимир Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США Хакерские атаки

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