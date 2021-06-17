Гидрометцентр предупредил об "опасном солнце"

Синоптики прогнозируют опасные показатели ультрафиолетового индекса в ближайшие пять-шесть дней в центре Европейской России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такая ситуация в этом регионе бывает редко.

"Именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца… Везде индекс солнечной активности 6 и более, это опасный ультрафиолет", - пояснил Вильфанд РИА Новости.

По его словам, причиной "опасного солнца" стал антициклон и период летнего солнцестояния, когда солнечные лучи проходят кратчайший путь до поверхности земли. Проникновению ультрафиолета также способствует отсутствие осадков: в воздухе нет частиц влаги и пыли, которые рассеивали бы свет.

"С 10 до 18 часов - только в тени и никаких вариантов", - добавил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что 20 июня в Москве может быть перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня. Так, в 1956 году воздух прогревался до 31,1 градуса. Сейчас синоптики прогнозируют плюс 32 градуса.

При этом 22 июня, по предварительным прогнозам, воздух в Москве может прогреться до плюс 34 градусов.