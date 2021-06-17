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17.06.2021 16:50
Рубрика: Общество

Юрист: Постановление об обязательной вакцинации в Москве законно и не ограничивает права граждан

Текст: Любовь Проценко
Постановление главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации законно, считает президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев. Об этом он сообщил Агенству "Москва".
Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзоев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Вакцинация необходима. Это жизненно важно, и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Я поручил нашему отделу законодательства внимательно все изучить. Они мне доложили, что все полностью соответствует закону, нет противоречий и они вправе издавать такой акт. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан РФ и москвичей. Это право предоставлено санитарным врачам действующим федеральным законодательством".

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По закону работодатель может отстранить от работы сотрудника до прохождения вакцинации и не выплачивать ему зарплату за этот период, отметил Гасан Мирзоев:

"Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ. В этот период работнику даже зарплата не начисляется. Если работник заболеет, то он является источником опасной инфекции для окружающих. И таким образом будет нарушать права других здоровых людей".

Напомним, обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить, в частности, сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства.

Также постановление распространяется на сферу общественного питания, клиентские подразделения финансовых организаций, почтовые отделения, сферу бытовых услуг, образование, здравоохранение, общественный транспорт, такси, энергетику, индустрию здоровья и красоты, кинотеатры и ряд других организаций.

Справка "РГ"

Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в документах, касающихся жителей Москвы и Подмосковья, практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.

В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.

В Московской области в список включены также организации, работающие в сфере "рекламных мероприятий".

В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах к середине августа.

Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.

До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины ("Спутника V", "Эпиваккороны" либо "Ковивака") или однокомпонентный препарат (единственным зарегистрированным в России является "Спутник Лайт").

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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До 15 августа тем, кто прививается двухкомпонентной вакциной, должна быть введена вторая доза препарата.

При этом организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны будут отчитаться о ходе вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля - соответствующий пункт есть в указе мэра Сергея Собянина. До 1 июля в столице запустят специальную систему контроля за прививочной кампанией.

Как пояснил начальник московского Главконтроля Евгений Данчиков, за неисполнение постановления главного санитарного врача столицы положена административная ответственность в соответствии с КоАП РФ и Москвы.

Для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц - 100-300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300-500 тысяч рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя - на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановить его работу на срок до 90 суток.

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