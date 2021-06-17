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17.06.2021 14:30
Рубрика: Происшествия

Число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200%

Текст: Владимир Баршев
МВД посчитало, сколько аварий с начала года произошло с так называемыми средствами индивидуальной мобильности. То есть с электросамокатами, гироскутерами и прочими моноколесами.

МВД России информирует, что с января по май 2021 года в Российской Федерации зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%.

Фото: Сергей Михеев
С улиц городов убирают электросамокаты

- В этом году таких аварий зарегистрировано в Москве - 24, Санкт-Петербурге - 22, Краснодарском крае - 12, Республике Татарстан - 7 и Свердловской области - 6. За 5 месяцев в указанных ДТП в Российской Федерации погибло 2 человека и ранено 119", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правовой статус средств индивидуальной мобильности в настоящее время не определен. Разработку соответствующего проекта постановления Правительства Российской Федерации осуществляет Минтранс России.

При этом стоит отметить, что не столкновения этих транспортных средств попадают в статистику ГИБДД. Ведь они считаются пешеходами. Если столкновение произошло между тем, кто управлял электросамокатом на тротуаре, и пешеходом, не ДТП это вовсе. Просто столкнулись два пешехода.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД Правительство Минтранс Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край ПФО Татарстан УрФО Свердловская область

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