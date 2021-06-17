На "Красной площади" презентовали издательскую программу арт-кластера "Таврида"

У каждой из писательниц - своя история литературного пути. Татьяна Млынчик до того, как оказалась на "Тавриде", уже год как закончила роман и, безответно стучась в двери издательств, находилась в смешанных чувствах, не понимая, то ли ее роман хороший, но пока не везет, "то ли все тлен". И вот в начале июня в издательстве "Эксмо" вышла ее книга "Ловля молний на живца".

Роман, как рассказала сама автор, о начале двухтысячных в Петербурге, о моменте, когда жизнь заставляет главную героиню-подростка задаться вопросом о своем в ней месте. Героиня отправляется искать ответы и сталкивается с удивительной стороной мира.

Таня Ван впервые приехала на "Тавриду" в 2019 году с романом, который написала в 2016 году. Тогда она получила конструктивную критику, которая помогла сильно улучшить ее произведение. В 2020 году она приехала с романом "Театр теней", который написала за год. Главной целью Тани было получить обратную связь, чтобы "вырасти в своем творчестве". Но в результате она получила даже больше, чем ожидала.

Вадим Панов, ведущий семинара фантастики, поделился своими впечатлениями от работы на арт-кластере и от произведения Тани: "Работать с рукописями на "Тавриде" было очень интересно, потому что в каждой книге была своя изюминка. К тому же ребята едут на "Тавриду" не с короной на голове, а с засученными рукавами - работать. В прошлом году была достаточно серьезная борьба за издание книги. Роман Тани "Театр тьмы" порадовал и на уровне идеи, и на уровне исполнения. Это крепкая современная мистика, в которой мистическая составляющая аккуратно вплетена в ткань реальных исторических событий".

В основе сюжета книги Тани Ван - Великое ограбление поезда, которое произошло с почтовым составом, следовавшим из Глазго в Лондон, в августе 1963 года. Участие в реальном событии приняла банда из 15 человек, в романе "Театр теней" автор ввела загадочного шестнадцатого бандита...

В отличие от Татьяны Млынчик и Тани Ван, участница школы "Редакции Елены Шубиной", которую вели ведущий редактор РЕШ Алексей Портнов и писательница Ольга Брейнингер, хоть и молодой автор, но уже не дебютант. Однако известна она тем, кто следит за отечественным литпроцессом, как поэт - единственный пока дважды лауреат премии "Лицей".

"Выключить мое видео" - дебютная прозаическая книга Александры. События романа охватывают период карантина 2020 года: это хроника пандемии глазами обычных московских школьников и учителей. Дистанционное обучение, видеоконференции в Zoom, общение - в чатах. Подростки вынуждены перенести свою жизнь в онлайн - но надолго ли? И вот молодое, острое, хрупкое и тонко чувствующее прорывается на поверхность сквозь запреты, а страсть и смерть оказываются сильнее режима самоизоляции.

"Я всегда мечтала увидеть свое имя на обложке с логотипом РЕШ. И не верила, что это когда-нибудь случится, - поделилась на встрече Александра. - Почему я решила податься на "Тавриду"? Я была наслышана страшных историй об отказах, которые получают молодые прозаики, и подумала, что "Таврида" может стать связующей нитью и вытащить меня, начинающего прозаика, на литературный свет".

Так и случилось. Слова Алексея Портнова: "У нас будет с вами книга" стали счастливым сюрпризом для Александры Шалашовой.

Кроме трех вышедших благодаря издательской программе арт-кластера книг, на "Красной площади" представили также аудиосборник Яны Бердниковой "Ручная кладь", вышедший на сервисе "ЛитРес". Яна - победительница премии для молодых деятелей культуры и искусств арт-кластера "Таврида" 2020 года.

Алена Ракитина, куратор литературного направления арт-кластера, рассказала, почему было решено выбрать такой формат для сборника Яны: "Сейчас достаточно сложно продвигать поэтические книги, поэтому мы решили сделать ход конем - записать аудиоальманах с участием актеров и профессиональных чтецов".

С ней согласна и руководитель отдела маркетинга издательских сервисов "ЛитРес" Ирина Мамонтова: "Для современной поэзии именно аудиовариант наиболее популярен и логичен, звук дает "жизнь" поэзии".

КСТАТИ

С 28 июля по 3 августа на арт-кластере "Таврида" пройдет арт-школа лиддитах издательств. Регистрация открыта до 21 июня.