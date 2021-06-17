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17.06.2021 22:43
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве

Текст: Владислав Куликов

Прокуратура Москвы сообщила об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве.

Фото: <a href="https://vk.com/muk_67" rel="nofollow" target="_blank">Руслан Казанцев</a>
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Как напомнили в надзорном ведомстве, 15 июня в квартире на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы после тушения пожара были обнаружены тела двух женщин 44 и 22 лет. При этом, как сообщается, эксперты обнаружили признаки насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, а также обширными ожогами.

По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний гражданин Узбекистана, в отношении него возбуждены уголовные дела.

"Сегодня суд с учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В свою очередь старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, чьи слова приводит РИА Новости, рассказала, что, по версии следствия, утром 15 июня мужчина зарезал свою 44-летнюю сожительницу и ее 22-летнюю дочь. Затем он забрал документы сожительницы, а также мобильные телефоны, ноутбук и ювелирные украшения, поджег квартиру и скрылся.

На допросе молодой человек пояснил, что причиной убийства стала бытовая ссора.

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