На главной магистрали Москвы завтра начинается ремонт дорожного полотна. Движение транспорта на участке от станции метро "Белорусская" до Пушкинской площади с 23.00 пятницы 18 июня до 5.00 понедельника 21 июня будет полностью перекрыто.

Для проезда закрывается участок улиц Тверской и 1-й Тверской-Ямской от Настасьинского переулка до улицы Лесной. Но "кирпич" повесят только для автомобилистов, тротуары перекрывать не планируется. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, необходимость замены дорожного полотна связана с колейностью, образовавшейся из-за интенсивного движения транспорта. "Это может стать причиной ДТП, - уточнил Бирюков. - Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта". Ремонт должны были начать в прошлые выходные, но из-за погоды работы перенесли на неделю: в ближайшие выходные дождей уже не обещают.

Отремонтировать предстоит почти 49 тыс. кв. м дорожного покрытия. Длина участка - 1,5 км. Решено использовать бесшовную технологию, или укладку "единым ковром". Это позволяет сократить сроки ремонта.

Последний раз асфальт здесь меняли в 2017 году также по этой технологии. Благодаря этому трассу эксплуатировали четыре сезона без ремонта. Притом что для дорог первой категории, к каким относятся эти улицы, межремонтный срок составляет три года.

Ремонтировать будут в круглосуточном режиме. Не исключено, что получится вернуть движение на улицу даже раньше намеченных сроков. Для удобства жителей пять улиц с односторонним движением, среди которых Настасьинский переулок, Дегтярный, Мамоновский и другие, станут двухсторонними. Правда, на них временно ликвидируют парковочные места. Объехать закрытый участок можно через Третье транспортное кольцо, Бульварное и Садовое кольца, Брестские улицы, улицу Малая Дмитровка и другие. Что касается общественного транспорта, то автобусы N м1 будут курсировать на двух участках: от улицы Кравченко до метро "Пушкинская" и от Больницы РЖД до Тверской Заставы. А маршруты N 101, 904, н1 будут следовать только до Тверской Заставы.