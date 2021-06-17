Вильфанд рассказал о первой волне аномальной жары в ЦФО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Центрального федерального округа о первой в этом году волне аномального тепла. Жаркая погода придет в регион в субботу и продержится до вторника.

Метеоролог отметил, что в субботу в центре европейской части России температура будет около +30, а с воскресенья уже за 30 градусов. "Средняя температура будет 27-32, такие показатели сохранятся в понедельник и во вторник", - цитирует РИА Новости Вильфанда.

В эти дни температура будет на 6-7 градусов выше нормы. Начиная с субботы, она будет держаться на пять градусов выше средних значений не менее пяти дней. Это является значительным отклонением от нормы, отметил ученый. По его словам, в дальнейшем ожидается понижение температуры до 27 градусов.

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные дни температура воздуха в Москве поднимется до рекордных значений. В регионе усилится влияние антициклона, воздух сможет прогреться до +30...+32 градусов. По данным синоптиков, может быть обновлен рекорд максимальной температуры для 20 июня, который держится с 1956 года и составляет +31,1.