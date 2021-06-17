Инженера взорвавшейся в Новосибирске АГЗС отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для инженера газовой автозаправочной станции, где 14 июня произошел сильный пожар и серия взрывов. Как сообщили в суде, ходатайство следствия о лишении обвиняемого свободы отклонено - фигурант до 14 августа будет находиться под домашним арестом.

По решению суда инженеру на этот период времени запрещено выходить из дома без согласования со следователем, исключение - если ему понадобится медицинская помощь. Также он не может уезжать из Новосибирска и пользоваться интернетом, а также другими видами связи, в том числе стационарным телефоном и почтой. Звонить он может только защитнику и в экстренные службы. Ему также запрещено общение с другими фигурантами уголовного дела.

Пожар на АГЗС привел к серии взрывов, пострадали 35 человек. Предварительная причина - незаземление газовоза, сливавшего топливо в резервуар. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также о нарушении правил промышленной безопасности на опасных объектах. Накануне был взят под стражу директор заправки.