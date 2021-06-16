Арестован директор взорвавшейся в Новосибирске газовой заправки

Центральный районный суд Новосибирска арестовал руководителя компании "Сибгаз", которой принадлежит автогазозаправочная станция, взорвавшаяся 14 июня.

Директор арестован на два месяца - до 14 августа 2021 года. Это решение райсуд принял по ходатайству следствия. В сообщении суда указывается, что соответствующее постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что ранее следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе расследования были задержаны не только директор, но и инженер АГЗС.

В результате взрыва и пожара на газовой заправке "Еврогаз", расположенной на Гусинобродском шоссе, пострадали более 30 человек. В их числе не только россияне, но и граждане Киргизии.