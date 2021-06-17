В Хакасии отменили выпускные и ввели комендантский час для детей

Правительство Хакасии ужесточает ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Причиной стала тревожная тенденция к росту числа инфицированных в республике, сообщает сегодня пресс-служба правительства региона.

Решение о новых ограничительных мерах принято в четверг по итогам заседания оперативного штаба с учетом позиции Роспотребнадзора. В соответствующее постановление правительства РХ внесут ряд изменений.

В частности, для сдерживания роста заболеваемости среди детей и подростков несовершеннолетним запретят выходить на улицу без сопровождения родителей или законных представителей с 20 вечера до 7 часов утра. Приостанавливается проведение выпускных вечеров в школах. Спортивные мероприятия на открытом воздухе будут проходить без зрителей. Наполняемость залов в учреждениях культуры теперь ограничена 50 процентами (вместо недавних 75).

Изменения вступят в силу с момента опубликования документа.

Напомним, на днях об ужесточении ограничений заявило и правительство Иркутской области.