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17.06.2021 06:54

В фате у барной стойки

На свадебных церемониях омичей господствует "сдержанный минимализм"
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 132(8483)
Спрос на свадебные платья и аксессуары в Сибири превысил допандемийный уровень. Аналитики полагают, что это проявление так называемого отложенного спроса. Но и подросли цены. Во что сегодня обойдется церемония и на какие услуги могут рассчитывать новобрачные, выясняла корреспондент "РГ".
Молодожены наверстывают упущенное - в загсах график регистраций заполнен вплоть до октября. Фото: Татьяна Андреева/ РГ Молодожены наверстывают упущенное - в загсах график регистраций заполнен вплоть до октября. Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Молодожены наверстывают упущенное - в загсах график регистраций заполнен вплоть до октября. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В 2020-м загсы, кафе и рестораны продолжительное время не работали, и около семидесяти процентов запланированных россиянами свадеб было перенесено. Поэтому и рынок товаров для бракосочетания значительно просел.

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- В 2020 году мы, действительно, оказались в особых условиях, - подтверждает начальник управления загс Омской области Наталья Биляченко. - Из-за пандемии на несколько месяцев регистрация браков была приостановлена, проводилась лишь в исключительных случаях и без гостей. Позднее разрешили увеличить число участников церемонии до пяти человек, включая молодоженов. И для многих пар это стало поводом перенести дату свадьбы.

По данным статистики, в прошлом году в Омской области было зарегистрировано 10 387 актов о заключении брака. Это на 27 процентов меньше, чем в 2019-м. Теперь молодожены наверстывают упущенное, в загсах график регистраций заполнен вплоть до октября. Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса "Авито", по сравнению с маем 2019 года спрос на платье для новобрачной вырос на 39 процентов, на фату - на 27, на букет - вдвое. В специализарованных магазинах платье невесты стоит от 14 тысячи рублей и выше, костюм жениха - примерно столько же. Свадебный букет за два года подорожал в среднем на одиннадцать процентов, его можно приобрести за 900-1000 рублей.

Подорожало и застолье. Банкет на 35 человек (без спиртного), включая услуги тамады, фотографа, видеооператора, флориста, стилиста и водителя свадебного автомобиля, в среднем обойдется в 155 тысяч рублей. Это на двадцать тысяч дороже, чем два года назад. Если прежде торжество на сто человек с дополнительным оформлением зала и выездным обрядом бракосочетания можно было заказать за 200 тысяч рублей, то сейчас такой масштаб не предусматривается. Максимальное число гостей (при том же бюджете) не превышает 70 человек. В среднем за свадебный набор блюд (без горячительных напитков) рестораторы просят одну тысячу рублей с человека. Все остальное - дополнительные услуги.

Чтобы сэкономить на аренде помещений, широкие свадьбы перемещаются в уличные шатры и загородные коттеджи. Правда, события с огромным числом гостей можно уже по пальцам пересчитать. По словам специалистов, сегодня на церемониях господствует "сдержанный минимализм". А рынок идет навстречу потребителям.

- Мы стали устраивать свадебные вечеринки с конкурсами, караоке, пенными напитками и фуршетным меню. Весело и в среднем выходит 600-700 рублей на человека. И, похоже, набираем обороты, - поделился опытом с корреспондентом "РГ" владелец бара Игорь Василенко.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Стоит сказать, что коронавирусная инфекция повлияла и на деятельность ведущих. Сейчас на одном из профильных сайтов их зарегистрировано порядка 400 человек, и это вдвое меньше, чем до пандемии. Число фотографов и видеооператоров, которые год назад в одночасье остались без работы, тоже ощутимо сократилось. Зато появилась новая услуга - свадебное кино. Камеры работают в течение всего торжества, а в конце гости могут увидеть, что получилось. Стоимость такого развлечения - до восьмидесяти тысяч рублей, включая запись на флешке.

Впрочем, по признанию организаторов, омичи стали гораздо экономнее и нередко обходятся собственными силами. Регистрации в частном доме, во дворе хрущевки или на даче уже никого не удивляют. Новобрачные просто гуляют по тротуарам без гостей, попутно снимая друг друга на смарт-фон. Увидеть свадебный кортеж сегодня - большая редкость.

- Спрос на представительские машины упал кардинально. Если еще несколько лет назад от новобрачных и юбиляров, желающих покататься по городу на красивом автомобиле, не было отбоя, то сейчас заказов единицы. Даже несмотря на снижение стоимости часа с 900 до 800 рублей. Неудивительно, что предприниматели сплошь и рядом продают свадебные лимузины и кареты, - сообщил корреспонденту "РГ" профессиональный водитель Виктор Шмидт. - Возможно, до конца лета ситуация исправится, но очевидно, что к прежним масштабам мы в этом году уже не вернемся.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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