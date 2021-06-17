Терский конный завод, сохранивший в своем названии цифру 169 (в 1922 году по указу маршала Семена Буденного он стал государственным военным заводом под этим номером) - флагман России по разведению чистокровных арабских скакунов. Здесь самое многочисленное в стране поголовье элитных лошадей, поэтому шоу-выставки и дни открытых дверей собирают не только профессионалов и потенциальных покупателей, но и множество туристов.

Как отмечают на заводе, праздничные программы не нуждаются в громкой рекламе - все ограничивается установкой баннера в районе аэропорта Минеральных Вод и анонсом в соцсетях. При этом некоторые гости даже специально подгадывают свой отпуск, чтобы посетить конюшни, угостить яблоком жеребца с уложенной набок гривой, погладить его сильную мускулистую шею.

- Первый праздник - шоу арабских лошадей - мы устраиваем весной, и, на мой взгляд, он самый душевный, ведь на манеже показываем кобыл с жеребятами, - рассказывает главный зоотехник Терского конного завода Ольга Бирюкова. - В августе по традиции проводится день открытых дверей, уже внесенный в календарь туристических событий Ставрополья. Конечно, в прошлом году все масштабные мероприятия попали под запрет, зато в 2019-м мы с размахом отметили 130-летие. Представьте, на огромной площадке с утра до вечера не умолкал шум голосов, выступали каскадеры в костюмах мушкетеров и казаков, всадники под аплодисменты на полном скаку рассекали прикрепленные к шестам арбузы и яблоки. Тогда на мероприятии побывали почти десять тысяч зрителей.

Помимо этого, три раза в неделю - по вторникам, средам и пятницам - на конезаводе организуют выводки: шоу-выставки лучших производителей. Во время часового представления зрителям рассказывают об особенностях арабской породы, желающие могут прокатиться верхом на элитном скакуне. Стоимость билета - всего 200 рублей, впечатления же, которые оставляет общение с этими умными животными, остаются надолго. Такие проходы скакунов (а лошади прекрасно понимают, что их оценивают, и в хорошем настроении готовы перед зрителями даже выкинуть интересный трюк) - своего рода возможность показать "товар" лицом.

Во время часового представления зрителям рассказывают об особенностях арабской породы, желающие могут прокатиться верхом на элитном скакуне.

- Международные аукционы начали проходить на заводе с 1970 года, но затем в связи с военными действиями в Чечне их перенесли в Голландию на ферму Kossak Stud, и, на мой взгляд, это стало ошибкой, так как из поля зрения исчез отечественный покупатель, - считает Ольга Бирюкова. - Конечно, многие знали о существовании нашего предприятия, но мало кто приезжал. И сейчас такие праздники прежде всего помогают популяризировать арабскую породу в России.

Коннозаводчики не любят публично говорить о рынке и рекордных продажах, подчеркивая, что отрасль никогда не была прибыльной и не сможет такой стать в принципе. Чтобы вырастить резвого жеребенка, необходимо не менее трех лет. Весь этот период за ним ухаживают, заготавливают для него сено с овсом, в полтора года начинают тренировать, затем готовят к испытаниям на ипподроме, то есть к участию в скачках. Это необходимо для селекционной работы. Завод платит ипподрому за возможность тестирования каждого животного, поэтому финальная цена на аукционе далеко не всегда покрывает расходы.

- Так что уровень развития коневодства в стране характеризует состояние экономики государства в целом: если люди позволяют себе заниматься лошадьми, значит, можно говорить о стабильности, - продолжает Бирюкова. - В прошлом году из-за пандемии коронавируса и закрытия границ продажи, естественно, упали, но сейчас ситуация выравнивается. На формирование цены влияет множество факторов - экстерьер (сложение), возраст, качественные характеристики. К примеру, на прошедшем в конце мая аукционе мы выставляли годовалую кобылу за 150 тысяч рублей и еще одну за 3,2 миллиона, но последнюю, правда, пока не удалось продать. Чаще всего животных покупают для разведения в Китае и Монголии. Очень любят наших "арабов" на их исторической родине - в ОАЭ, иногда приходится отказываться от поистине сказочных предложений оттуда, но мы же занимаемся разведением по линиям и по семействам, поэтому пока лучшие представители не принесут пользу заводу, они никуда не уедут. Российские клиенты в подавляющем большинстве выбирают коней для верховой езды, участия в пробегах и получения жеребят.

Арабские лошади отличаются исключительной выносливостью и способны покрывать такие расстояния, которые не под силу другим верховым породам. При этом скакуны обладают сногсшибательной восточной внешностью - у них аккуратная голова с изящной мордой, широкая крепкая грудь, ровная спина и высоко посаженный хвост. Начиная с середины 60-х годов прошлого столетия "русские арабы" Терского завода стали покорять мир, завоевывая чемпионские титулы в Германии, США, Канаде, Швеции, Голландии, Италии и других странах. Советский Союз зарабатывал на элитных жеребцах большие деньги. Так, в 1981 году американский промышленник "красный миллиардер" Арманд Хаммер купил гнедого Песняра за миллион долларов. Спустя два года гнедого жеребца Менеса сдали в аренду американской фирме "Фиделис" на 15 лет с задатком в полтора миллиона долларов. Когда он достиг солидного возраста, его не стали возвращать на родину, а оставили за границей. В итоге сумма, выплаченная нашему государству, составила 2,4 миллиона долларов.

В годы Великой Отечественной войны сотрудники Терского конного завода жертвовали своими жизнями, чтобы спасти поголовье. Ценой невероятных усилий они эвакуировали лошадей в Западный Казахстан, где смогли сохранить их. На грани исчезновения элитные табуны находились в 1990-е. Тогда с распадом СССР престиж "русских арабов" на международной арене резко упал. Завод превратился в своего рода "поле боя", но многие сотрудники решили не оставлять своих подопечных, хотя им и не платили жалованье, да еще и приходилось отбиваться от методичных попыток рейдерского захвата конных выпасов.

В распоряжении питомника 11 тысяч гектаров, которые отведены не только под левады и сенокосы, но и под сады, дающие возможность получать дополнительную прибыль и работать дальше

В 2007 году находящееся на грани банкротства предприятие выставили на торги. Новый руководитель начал с реорганизации хозяйства и возвращения земель, которые ранее были в собственности предприятия - частично их удалось отсудить, но большую часть пришлось все же выкупать. Сейчас в распоряжении питомника 11 тысяч гектаров, которые отведены не только под левады и сенокосы, но и под сады, дающие возможность получать дополнительную прибыль и работать дальше.

- Коневодство - это как картина в музее: если ее испортить, то восстановить в первозданном виде уже невозможно, - добавляет Ольга Бирюкова. - Поэтому потерянные 1990-е годы дают знать о себе до сих пор. Сейчас не хватает специалистов - ветеринаров, зоотехников, молодые ребята стараются уехать в большие города, где зарплаты выше. С жокеями и тренерами та же история. Единственная школа жокеев работает при Хреновском конном заводе в Воронежской области. Но через несколько лет и там работать будет некому. Многие любители лошадей предпочитают покупать их за границей, так как уверены, что они дадут результат. Просто отечественные отраслевые предприятия пока не могут предложить покупателю конкурентоспособных в мире животных.

При этом на Ставрополье прекрасный климат для разведения лошадей, и власти края стараются поддерживать коневодов. Согласно информации министерства сельского хозяйства региона только в прошлом году субсидии отраслевым предприятиям составили 205,1 миллиона рублей. Сейчас в крае четыре племенных завода и три племенных репродуктора. В начале 2021 года общее поголовье племенных лошадей насчитывало 1060 животных (без учета выжеребки). Испытания на резвость представители верховых пород проходят на единственном ипподроме в Пятигорске, где в карантинный год экзамены сдали 545 скакунов.

Конюшня Терского завода является точной копией конюшни бывшего президента Египта Абделя Насера. Фото: Терский конный завод

- Селекционно-племенная работа заводов и репродукторов ведется в соответствии с планами, разработанными специалистами и учеными ВНИИ коневодства. Эти организации участвуют в испытаниях скаковых лошадей, в конноспортивных соревнованиях и выставках, поставляют лошадей для конного спорта, туризма и проката,- рассказал заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Крисан.- В прошлом году в крае получено 250 породистых жеребят, из которых 170 успешно реализованы.

Терский завод в 2020-м продал 52 жеребенка, 26 из них - на экспорт. Сейчас в хозяйстве насчитывается порядка 370 лошадей чистокровной арабской породы. Впереди интенсивный скаковой сезон и участие в Национальных шоу, а значит, и новые победы, ведь ставропольские лошади привыкли показывать себя с лучшей стороны. Так уж они устроены. .

Конь из пробирки

Впервые в 2012 году на заводе провели необычный эксперимент - получили жеребят путем искусственного оплодотворения с использованием замороженного семени легендарных представителей породы: жеребцов Асуана, Машука, Муската и Момента. Биологический материал был законсервирован еще в 1970-х годах и находился в спермобанке ВНИИ коневодства. Учитывая столь длительный срок хранения, уверенности в качестве семени ни у кого не было, но специалисты предприятия решили рискнуть, и в 2013-2014 годах появились на свет первые жеребята. Опыт оказался удачным. Так, гнедая (с белыми носочками) кобыла Белоснежка - дочь Муската и Бородины - стала одной из ведущих конематок завода. Еще в двухлетнем возрасте победительницу национального чемпионата-шоу в Минводах пытались выкупить бизнесмены из ОАЭ за два миллиона рублей. Однако Белоснежку решили оставить на заводе и использовать ее потомство для селекции.

Кстати

В первую очередь гости Терского конного завода попадают на конюшню жеребцов-производителей. Это здание круглой формы уже давно стало визитной карточкой предприятия. Однако не все знают, что оно является точной копией конюшни бывшего президента Египта Абделя Насера, который в 1963 году при открытии Асуанской плотины подарил генсеку ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву знаменитого жеребца Асуана, с которого, по сути, и началась новая история арабского коннозаводства в нашей стране.