В Петербурге вступили в силу новые ограничения против COVID-19

В Санкт-Петербурге 17 июня вступили в силу дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Власти ввели их по предписанию главного санитарного врача города.

Как следует из постановления на сайте Смольного, временно приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, а также обслуживания по доставке.

В торговых центрах запретили работу детских комнат и всех развлекательных объектов, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров.

Также закрываются детские комнаты в ресторанах и кафе. Рестораны Северной столицы теперь не смогут работать с 2.00 до 6.00. Но в это время можно будет обслуживать клиентов навынос, доставлять продукцию на дом и в номера гостиниц.

Кроме того, с 17 июня петербургские кинотеатры будут заполняться не более чем на 50 процентов (ранее допускалось 75 процентов). Посещать культурные и зрелищные мероприятия в помещениях и под открытым небом смогут одновременно не более 3 тысяч человек. Все они должны быть в масках.