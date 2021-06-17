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17.06.2021 09:38
Рубрика: Общество

В Петербурге вступили в силу новые ограничения против COVID-19

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге 17 июня вступили в силу дополнительные ограничения, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции. Власти ввели их по предписанию главного санитарного врача города.

Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
В Петербурге пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Как следует из постановления на сайте Смольного, временно приостановлена работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, а также обслуживания по доставке.

В торговых центрах запретили работу детских комнат и всех развлекательных объектов, кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров, библиотек и фитнес-центров.

Также закрываются детские комнаты в ресторанах и кафе. Рестораны Северной столицы теперь не смогут работать с 2.00 до 6.00. Но в это время можно будет обслуживать клиентов навынос, доставлять продукцию на дом и в номера гостиниц.

Кроме того, с 17 июня петербургские кинотеатры будут заполняться не более чем на 50 процентов (ранее допускалось 75 процентов). Посещать культурные и зрелищные мероприятия в помещениях и под открытым небом смогут одновременно не более 3 тысяч человек. Все они должны быть в масках.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19

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