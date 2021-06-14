Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 июня 2021 года № 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.4 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.4. Доступ посетителей в ночные кабаре, клубы (дискотеки), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания, а также посещение гражданами указанных мероприятий".

1.2. Дополнить постановление пунктами 2.1.22 - 2.1.27 следующего содержания:

"2.1.22. Деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (далее - фуд-корт и фуд-плейс), за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки.

Деятельность не предусмотренных в абзаце первом настоящего пункта предприятий общественного питания, в том числе предприятий общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения, с 02.00 до 06.00, а также нахождение граждан в помещениях таких предприятий общественного питания в указанное время.

Запрет (временное ограничение), установленный (установленное) в абзаце втором настоящего пункта, не распространяется:

на обслуживание навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц;

на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций;

на оказание услуг общественного питания, осуществляемое в помещениях предприятий (организаций) исключительно в отношении работников соответствующих предприятий (организаций).

2.1.23. Работу не имеющих торгового зала объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров.

2.1.24. Предоставление в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг.

2.1.25. Деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга, в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров (за исключением аквапарков, океанариумов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, библиотек, фитнес-центров), а также их посещение гражданами.

2.1.26. Доступ посетителей в детские игровые комнаты.

2.1.27. Проведение праздника для лучших выпускников "Бал медалистов".

1.3. Пункт 2-5.15 постановления после слов "объектов розничной торговли" дополнить словами "в части, не запрещенной (временно приостановленной) постановлением,".

1.4. Пункт 2-5.20 постановления после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

"проведения мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей;".

1.5. Абзац девятый пункта 2-5.23 постановления заменить абзацами следующего содержания:

"обеспечения с 17.06.2021 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 75 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия, за исключением организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов;

обеспечения с 17.06.2021 организациями, осуществляющими публичную демонстрацию фильмов, одновременного присутствия посетителей в количестве не более 50 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.6. Пункты 2-5.28, 2-5.30 и 15-8 постановления исключить.

1.7. Абзац первый пункта 2-5.29 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.29. Организовать допуск посетителей в части, не запрещенной (временно не ограниченной) постановлением, в объекты, предназначенные для развлечений и досуга, при условии соблюдения следующих требований:".

1.8. Абзац первый пункта 2-20 постановления дополнить словами ", а также на территориях и при проведении мероприятий, указанных в абзаце пятом пункта 2-50 и абзаце первом пункта 2-51 постановления".

1.9. Пункт 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"2-37. Установить, что деятельность торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров допускается при соблюдении собственниками и иными законными владельцами торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров следующих условий:

недопущения нахождения граждан в помещениях общего пользования торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров без средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

обеспечения недопущения оказания услуг общественного питания с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением случаев оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки;

оказания услуг общественного питания иными предприятиями общественного питания с 02.00 до 06.00, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий общественного питания, доставку заказов на дом, на предприятия (в организации) и в номера гостиниц;

обеспечения недопущения работы объектов розничной торговли, не имеющих торгового зала;

обеспечения недопущения предоставления услуг гражданам, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, вне обособленного помещения для оказания указанных услуг;

обеспечения недопущения работы объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением аквапарков, океанариумов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, фитнес-центров и библиотек)".

1.10. Абзац третий пункта 2-50 постановления изложить в следующей редакции:

"Максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в период с 17.06.2021 по 12.07.2021 в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет не более 3000 человек, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.11. Пункт 2-50 постановления после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"Максимально допустимое количество посетителей конгрессно-выставочных, торжественных и иных мероприятий, проводимых в период с 17.06.2021 по 12.07.2021 по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет не более 500 человек, если иное не предусмотрено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.12. Пункт 2-50 постановления после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"С 17.06.2021 по 12.07.2021 проведение культурных и зрелищных мероприятий численностью более 75 человек на открытом воздухе допускается при наличии согласования Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.13. Абзац пятый пункта 2-50 постановления изложить в следующей редакции;

"При проведении мероприятий, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, организаторы соответствующих мероприятий, а также собственники и иные законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся указанные мероприятия, обязаны обеспечить использование работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления, а также соблюдение требований, предусмотренных постановлением, условий проведения соответствующих мероприятий".

1.14. Дополнить постановление пунктами 2-51 и 2-52 следующего содержания:

"2-51. Установить, что посещение гражданами зоны болельщиков финального турнира чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 - года (далее - Чемпионат) на Конюшенной площади, зоны публичного просмотра матчей Чемпионата на Дворцовой площади, а также тематического парка футбола на территории спортивного комплекса "Юбилейный" допускается при условии соблюдения следующих требований:

с 14.06.2021 по 11.07.2021 использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

с 17.06.2021 по 11.07.2021 недопущения оказания услуг общественного питания и продажи продуктов питания, за исключением напитков.

2-52. Организациям (индивидуальным предпринимателям) до 17.06.2021 актуализировать информацию о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам), переведенных на дистанционный режим работы (с соблюдением требований законодательства о персональных данных), путем направления информации (сообщения) через личный кабинет на сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр развития и поддержки предпринимательства", подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга".

1.15. Дополнить постановление пунктами 7.8 и 7.9 следующего содержания:

"7.8. Обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции.

7.9. Усилить меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на рабочих местах".

1.16. Пункт 12.6 постановления изложить в следующей редакции:

"12.6. С 17.06.2021 осуществлять организацию и проведение любых массовых мероприятий с очным присутствием физических лиц в исключительных случаях и только по поручению Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 14.06.2020".

2. Рекомендовать органам государственной власти, органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах скопления людей (в том числе в объектах общественного питания и торговли, в местах проведения досуговых мероприятий) и перевозки железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим, а также внеуличным транспортом, усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей и инвентаря.

3. Установить, что в случае невыполнения организациями (индивидуальными предпринимателями) требований, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление № 121) и настоящим постановлением, ранее выданный уникальный QR-код, подтверждающий готовность выполнения стандарта безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), аннулируется.

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга:

усилить взаимодействие с подведомственными им государственными учреждениями Санкт-Петербурга и государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в постановлении № 121 и настоящем постановлении;

усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями требований и рекомендаций, указанных в постановлении № 121 и настоящем постановлении, в том числе по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, установленных постановлением № 121.

5. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за соблюдение в указанных органах, а также на территориях указанных организаций обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и иных требований и рекомендаций, установленных постановлением № 121 и настоящим постановлением.

6. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях за нарушение требований, предусмотренных постановлением № 121, представить план-график проведения контрольных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения указанных требований, в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

7. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга:

до 18.06.2021 представить Губернатору Санкт-Петербурга сводный план-график мероприятий, указанных в пункте 6 постановления;

оперативно докладывать Губернатору Санкт-Петербурга о проведении указанных мероприятий.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 1.1 - 1.13, вступающих в силу с 17.06.2021.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







