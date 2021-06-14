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Рубрика: Власть

В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19

Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Власти Петербурга объявили о введении дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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С четверга, 17 июня, в городе временно приостановят проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работу детских комнат в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы останутся открытыми только на вокзалах, в аэропортах и на автозаправочных станциях, пишет "Интерфакс". Рестораны не смогут обслуживать посетителей в ночное время. В период с 02:00 до 06:00 утра разрешено приготовление еды только навынос.

Также с 17 июня будет уменьшена наполняемость залов кинотеатров: с 75% до 50%. Количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничат тремя тысячами человек. Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на улице, обязаны использовать маски.

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