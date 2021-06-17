Аэропорт Симферополь возобновил работу после инцидента с Boeing

Сотрудники аэропорта Симферополь отбуксировали на стоянку самолет Boeing, который сегодня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и колесами шасси увяз в грунте. Это позволило воздушной гавани возобновить работу в штатном режиме. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе аэропорта.

- До освобождения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополь не принимались и не отправлялись рейсы, - пояснили в пресс-службе. - Поэтому сейчас задерживается прибытие 21 рейса, экипажи 17 из них приняли решение приземлиться на запасных аэродромах.

Напомним, сегодня утром Boeing после посадки в аэропорту Симферополь при рулении частично выкатился за пределы ВПП на спланированную часть летного поля. В результате взлетно-посадочная полоса была заблокирована.

Всех пассажиров рейса - 284 человека - отвезли в терминал автобусами. Пострадавших нет. Но Главное управление СК по РК и Севастополю организовало проверку по факту ЧП.