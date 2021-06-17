На Кубани будут судить насмерть сбившую ребенка сотрудницу полиции

СК Краснодарского края закончил расследование уголовного дела против 40-летней сотрудницы полиции, которая насмерть сбила восьмилетнего мальчика в поселке Южном в апреле 2021 года. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, теперь дело будет передано в суд.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского группы по охране объектов ОВД отдела МВД России по Динскому району, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 8-летнего мальчика, - говорится в официальном сообщении пресс-службы СК по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, обвиняемая не уступила дорогу несовершеннолетнему пешеходу и попыталась объехать его справа, но не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждения. Забор ударил ребенка и причинил телесные повреждения, от которых он и скончался.

Пока следователи собирали доказательства, женщина находилась под домашним арестом, теперь ее ждет суд. Вину она полностью признала.

Известно, что женщина в момент ДТП находилась при исполнении служебных обязанностей. После этого в ГУ МВД региона заявили, что сотрудница будет уволена по результатам проверки.