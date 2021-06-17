На Кубани нашли тело одного из пропавших на реке детей

На реке Пшеха в районе кубанского города Апшеронска утром 17 июня спасатели обнаружили тело одного из пропавших мальчиков. Об этом сообщается на официальной странице Instagram "Военно-патриотического центра допризывной казачьей молодежи".

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 13 июня в 19.46 вечера. Тогда один из детей сорвался в воду, а другой мальчик пытался его спасти. Позже стало известно, оба они воспитывались в многодетной семье и были братьями. Первому мальчику было 9 лет, второму - 12 лет. Оба они бесследно исчезли. Теперь в реке обнаружили тело одного из них.

Известно, что в момент трагедии рядом с ними на берегу находился третий ребенок. Он побежал за взрослыми и привел их на место ЧП.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в ночь на 14 июня был организован наблюдательный пост на мосту через русло Пшеха, расположенном в полутора километрах ниже по течению от места происшествия. К поисково-спасательным работам привлекли 76 человек и 12 единиц спецтехники, местность обследуют с воздуха при помощи квадрокоптера. Также проверку произошедшего организовали сотрудники СК по Краснодарскому краю.