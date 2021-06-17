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17.06.2021 12:43
Рубрика: Происшествия

На Кубани ввели режим ЧС из-за повредившего жилые дома града

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

В Павловском районе Кубани постановлением главы муниципального образования введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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Напомним, накануне с 18.10 до 18.40 на хуторе Новый Урал станицы Новопластуновской Павловского района прошел грозовой фронт в виде дождя и града, который повредил дома. В результате выпало примерно 60 миллиметров осадков.

К счастью, обошлось без жертв. Надзорное ведомство организовало проверку. Сейчас проводится подворовый обход. Организовано временное размещение нуждающихся лиц, необходимую помощь оказывают медработники.

Власти региона окажут пострадавшим материальную помощь.

"Мы не можем оставить людей один на один с трудностями, край окажет поддержку пострадавшим жителям, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - С 21 июня начнем выплаты. По 10 тысяч рублей за нахождение в зоне ЧС, а также - 50 тысяч рублей владельцам пострадавших домов за частичную утрату имущества на домовладение. Чтобы получить выплаты людям необходимо будет представить правоустанавливающие документы. Это материальная помощь из бюджета, не компенсация, поэтому должны быть основания к выплатам".

Как ранее сообщала "РГ", ночной ливень затопил придомовые территории в Анапе и Темрюке.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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