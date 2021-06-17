Ночной ливень затопил придомовые территории в Анапе и Темрюке

В Анапе и Темрюке ночной ливень затопил земельные участки на девяти придомовых территориях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в дома вода не попала. Оперативный штаб по контролю за обстановкой продолжает свою работу. Сейчас ведется работа межведомственных оценочных комиссий по оценке ущерба имуществу и обследованию территории.

Как рассказал глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram-канале, "спасатели всю ночь мониторили ситуацию в город и округах, докладывали, что опасений нет. На ликвидацию грязи и мусора, которые на набережной образовались после дождевых потоков, коммунальщики вышли еще ночью".

На Кубани продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения.

Как ранее писала "РГ", в Краснодаре почти восемь тысяч жителей остались без света из-за аварии, а накануне в Павловском районе выпавший размером с булыжник град повредил дома.