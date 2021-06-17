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17.06.2021 00:08
Рубрика: Экономика

На курортах Кубани для туристов открылись пять пунктов вакцинации

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Гости трех крупных курортных муниципалитетов Краснодарского края могут привиться от коронавируса. По информации администрации региона, пять пунктов вакцинации для туристов сегодня уже работают в Сочи, Туапсе и Новороссийске.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Пропускная способность каждого из этих мобильных комплексов (в самое ближайшее время, обещают власти края, они появятся и в других курортных районах) составляет 50 человек в день. Все эти пункты работают без перерывов и выходных. Вакцинацию от COVID-19 можно пройти даже во время экскурсии, причем без очереди и предварительной записи.

При этом подчеркивается, что туристам необязательно проводить на курорте 21 день, чтобы сделать двухкомпонентную прививку. На отдыхе можно вакцинироваться как первой, так и второй частью. Для этого нужно предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

А данные о полученной ранее прививке медики получат из единого регистра, сюда же отправятся сведения о введенной на отдыхе вакцине.

Как уже рассказывала "РГ", накануне губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что высокий туристический сезон проходит с учетом текущей эпидобстановки и Кубань не планирует закрывать свои курорты.

- Сейчас мы не собираемся закрывать курорты - ни Сочи, ни остальные города, - подчеркнул глава края. - Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений.

Кстати

Мобильные пункты вакцинации для туристов находятся:

- в ТРЦ "Море Молл" г. Сочи;

- в Олимпийском парке г. Сочи (напротив планетария "Сириус" и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала);

- на Центральной площади г. Туапсе;

- в ТЦ "Южный пассаж" г. Новороссийска.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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