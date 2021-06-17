На курортах Кубани для туристов открылись пять пунктов вакцинации

Гости трех крупных курортных муниципалитетов Краснодарского края могут привиться от коронавируса. По информации администрации региона, пять пунктов вакцинации для туристов сегодня уже работают в Сочи, Туапсе и Новороссийске.

Пропускная способность каждого из этих мобильных комплексов (в самое ближайшее время, обещают власти края, они появятся и в других курортных районах) составляет 50 человек в день. Все эти пункты работают без перерывов и выходных. Вакцинацию от COVID-19 можно пройти даже во время экскурсии, причем без очереди и предварительной записи.

При этом подчеркивается, что туристам необязательно проводить на курорте 21 день, чтобы сделать двухкомпонентную прививку. На отдыхе можно вакцинироваться как первой, так и второй частью. Для этого нужно предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

А данные о полученной ранее прививке медики получат из единого регистра, сюда же отправятся сведения о введенной на отдыхе вакцине.

Как уже рассказывала "РГ", накануне губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что высокий туристический сезон проходит с учетом текущей эпидобстановки и Кубань не планирует закрывать свои курорты.

- Сейчас мы не собираемся закрывать курорты - ни Сочи, ни остальные города, - подчеркнул глава края. - Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений.

Кстати

Мобильные пункты вакцинации для туристов находятся:

- в ТРЦ "Море Молл" г. Сочи;

- в Олимпийском парке г. Сочи (напротив планетария "Сириус" и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала);

- на Центральной площади г. Туапсе;

- в ТЦ "Южный пассаж" г. Новороссийска.