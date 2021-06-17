Общественная палата Крыма одобрила повышение штрафов за шум по ночам

Совет Общественной палаты РК одобрил поправки в региональное законодательство, которые предусматривают увеличение штрафов за нарушение режима тишины.

Представляя членам ОП предложенные к рассмотрению инициативы, вице-премьер-министр крымского правительства Михаил Назаров напомнил, что с 2017 года в республике действует закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", ответственность за нарушение норм которого предусмотрена другим субъектовым законом "Об административных правонарушениях в Республике Крым".

- Оба закона действуют, но практика их применения вызывает у крымчан обоснованные нарекания, которые уже два месяца звучат на встречах с главой Крыма, - рассказал он.

По словам Назарова, нынешняя редакция закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан в РК" сложна для применения в плане определения уровня шума.

- Для этого требуется применение специальной техники, что становится большой сложностью для фиксации таких правонарушений, - констатировал зампред правительства республики. - Мы предлагаем новую, более жизненную и конкретную, формулировку для определения действий, нарушающих тишину и покой: это сам факт громких звуков, которые слышны людям. Он и становится основанием для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителя к административной ответственности.

Изменения в закон "Об административных правонарушениях в РК" предусматривают увеличение размера штрафов за нарушение тишины и покоя для физических, должностных и юридических лиц.

- При подготовке этих изменений Совмин провел рабочие встречи с руководителями МВД Крыма, - пояснил Назаров. - Сейчас сотрудники МВД выезжают по вызову из-за шума, фиксируют факт, но часто не удается его доказать из-за нынешних расплывчатых формулировок. С предложенными изменениями, которые внесены с учетом позиции правоприменителей, оба закона будут работать эффективно.

Ранее глава РК Сергей Аксенов выступил с инициативой ужесточить административную ответственность за нарушение тишины по ночам. По его замыслу, предельный размер штрафов за первое нарушение необходимо увеличить для физлиц в пять раз - до 5 тысяч рублей, в более чем 33 раза, до 50 тысяч, для должностных лиц и в двести раз - до миллиона рублей - для юрлиц.