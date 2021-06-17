Сильнейший ливень затопил Керчь и Ленинский район Крыма

Сильнейший ночной ливень затопил улицы Керчи и нескольких населенных пунктов Ленинского района полуострова. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

На востоке полуострова за ночь выпало две месячных нормы осадков. В Керчи под водой оказались центральные улицы Еременко, Фурманова, перекресток Буденного и ШГС, Карла Маркса, Комарова. На некоторых улицах вода поднялась выше уровня капотов автомобилей и достигла окон одноэтажных домов. В некоторых домовладениях дождевые потоки срывали с петель ворота и поднимали теплицы.

На заседании городской комиссии по ЧС уточнили, что из-за залпового ливня вышла из берегов река Мелек-Чесме - подтоплены порядка 12 домов и городская больница №1. Часть жилых домов оказались обесточенными.

Совместными усилиями МЧС и администрации города принимаются меры для спасения людей, задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рекомендовал горожанам отказаться от выезда на личном автотранспорте. "Улицы и перекрестки непроездные", - констатировал мэр.

Ночью с подтоплением уже второй раз за минувший месяц столкнулись жители села Приозерное Ленинского района. Там, по данным ГУ МЧС, вновь была прорвана потоками воды дамба местного озера, и подтоплены 18 домовладений. Потребовалась эвакуация 40 человек, в том числе 10 детей.

Затруднено движение автомобилей на главной дороге полуострова - федеральной трассе "Таврида". Как уточнили в пресс-служба Упрдор "Тамань" Росавтодора, с 1 часа 50 минут до 3 часов 55 минут движение автомобилей в Керчь было закрыто.

Аэромобильная группировка ГУ МЧС переброшена в восточные района полуострова для эвакуации людей и откачки воды из домовладений.