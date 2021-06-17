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17.06.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

СК проверит выезд самолета со взлетно-посадочной полосы в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю организовало доследственную проверку из-за выкатывания пассажирского самолета с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму Boeing выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

По данным правоохранителей, сегодня в 10.20 Boeing-767, который прилетел из Москвы в Симферополь, при посадке в Крыму выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 284 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них вследствие инцидента не пострадал. Пассажиров разместили в терминале аэропорта. Сейчас воздушное судно буксируют на стоянку.

- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления ущерба, а также всех обстоятельств и причин случившегося, - рассказали в пресс-службе регионального управления СК и добавили, что по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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