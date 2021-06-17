В Абхазии в море утонул турист из Челябинска

В акватории Черного моря у берегов Гагры во время купания утонул 48-летний турист из Челябинска, об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.

По информации ведомства, сигнал о несчастном случае поступил дежурному в 11.39. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, однако из-за разыгравшегося шторма и практически нулевой видимости под водой работа водолазов на данный момент приостановлена.

Как ранее писала "РГ", на этой неделе 15 июня в северной части Гагрского тоннеля произошло ДТП: автомобиль с шестью российскими путешественниками слетел в овраг. Пострадавшим оказали первую помощь: двух человек доставили в районную больницу города-курорта, остальные отказались от госпитализации.