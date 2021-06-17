В Керчи за ночь выпало две месячных нормы осадков

На востоке Крыма в Керчи выпало за ночь 82 миллиметра осадков при месячной норме 48 миллиметров. Об этом рассказала "РГ" начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- 73 миллиметра зафиксировала метеостанция Опасное в районе Керченского пролива при месячной норме 43 миллиметра, - продолжила синоптик. - 43 миллиметра осадков выпало на метеостанции Мысовое при норме 33. 39 миллиметра - во Владиславовке (месячная норма 25). Город Симферополь - 28 миллиметров (месячная норма 53).

Как уточнила Любецкая, черноморский циклон еще не ослаб, и сильные осадки на полуострове ожидаются в течение дня. Так что к концу суток и уже достигнутые значения могут быть существенно превышены.

Напомним, ночной ливень буквально затопил улицы Керчи. Вышла из берегов река Мелек-Чесме. Автомобили местами были затоплены по крышу, а люди передвигались по городу по пояс в воде или даже вплавь. Подтоплены и обесточены несколько десятков домов и горбольница №1. Коммунальные службы Керчи обещают откачать воду с улиц за два-три часа.