В Крыму из-за стихии без электричества остались более 40 тысяч человек

В Республике Крым из-за обильных ливней, гроз и шквалистого ветра аварийно отключились более 100 трансформаторных подстанций. В Керчи без электричества осталась центральная часть города. По сообщению МЧС по Республике Крым, частично отключены от электроснабжения семь муниципальных образований - это Керчь, Симферополь, Кировский, Сакский, Ленинский, Симферопольский и Белогорский районы. Всего без электричества остались 40 тысяч человек, в том числе 8500 детей, и 20 социально-значимых объектов.

Как уточнила пресс-служба "Крымэнерго", на предприятии введен особый режим работы.

- Основной удар стихии пришелся на восток полуострова - Керчь, Ленинский и Кировский районы, где зафиксировано большое количество повреждений линий электропередачи, - уточнили в ведомстве. - Причинами отключений стали обрывы и повреждения линий электропередачи, затопление энергообъектов. Автоматика ограничила развитие нештатного режима работы энергосистемы и обеспечила безопасное отключение поврежденных участков.

При технической возможности энергетики запитывают обесточенные микрорайоны и населенные пункты по резервной схеме. В других случаях задействованы передвижные дизель-генераторные установки, с помощью которых электричество подается на социально значимые объекты. Чтобы справиться с большим количеством технологических нарушений и вернуть свет в дома потребителей, в Ленинский, Кировский и Керченский РЭС оперативно переброшены бригады энергетиков из других структурных подразделений. В ликвидации последствий стихии специалисты задействуют автовышки, автогидроподъемники, автомобили с высокой проходимостью.

- Однако массовость повреждений и непогода не позволяют одномоментно ликвидировать все аварийные отключения. Кроме того, значительно усложнен доступ к местам аварий, так как часть энергообъектов остаются подтопленными - в некоторых районах глубина затопления достигает одного метра, - отметили в "Крымэнерго". - Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно и продолжатся до полного устранения последствий.

Напомним, ранее власти Крыма объявили чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за масштабных подтоплений Керчи и населенных пунктов Ленинского и Кировского районов. Местами там выпало до двух месячных норм осадков. МЧС борется с последствиями подтопления и при необходимости эвакуирует людей.