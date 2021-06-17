В Севастополе отменили школьные выпускные в залах

В Севастополе введен запрет на проведение выпускных вечеров для школьников в залах. Вместо этого им вручат аттестаты на открытом воздухе. Решение принято сегодня на заседании регионального антикоронавирусного штаба.

Запретить проведение общегородских и общешкольных выпускных вечеров рекомендовала главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Предлагаем провести вручение аттестатов на открытом воздухе в школах для каждого класса отдельно, не собирая всю параллель одновременно. Никаких проведений вечеров в залах, закрытых помещениях, - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе также с 28 июня запретили работать кафе, ресторанам, дискотекам в ночное время.

Ограничения введены в связи с ростом распространения COVID-19, который отмечается по всей стране.

- Ситуация серьезная. В отдельные дни заболеваемость по Севастополю выше среднего по РФ, - прокомментировала Пеньковская. - Ковид тяжелеет, от развертывания дополнительных коек страдает плановая медицинская помощь. Поэтому дополнительные ограничения сегодня - это вынужденная мера.

О запрете выпускных вечеров из-за увеличения заболеваемости коронавирусом было объявлено накануне и в Республике Крым. Но это ограничение будет действовать лишь в отдельных муниципалитетах, где ситуация с COVID-19 самая сложная.