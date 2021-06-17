В Сочи на отдыхе находятся более 180 тысяч туристов

Сейчас в Сочи отдыхают более 180 тысяч туристов, а средняя заполняемость объектов размещения составляет свыше 83 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

По словам директора департамента курортов и туризма администрации города Светланы Батяйкиной во время очередного заседания летнего оперативного штаба, в Сочи открыты 60 санаториев и пансионатов с лечением, 99 гостиниц, отелей, детских лагерей и баз отдыха, а также более 2,2 тысячи мини-гостиниц и гостевых домов.

- Руководству всех объектов размещения необходимо строго следить за соблюдением масочного режима персоналом и посетителями, - отметила она. - При входе в помещение обязательна бесконтактная термометрия. Особое внимание уделить вопросам вакцинации персонала.

Как заключила заместитель главы Сочи Инна Петухова, "в разгар высокого летнего сезона необходимо предпринять все меры, чтобы избежать всплеска заболеваемости и появления очагов COVID-19 на территории курорта".

Как ранее писала "РГ", в Сочи появились два новых комплекса вакцинации от коронавируса.