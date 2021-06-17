На Южном Урале из-за COVID-19 отменили Ильменский и Бажовский фестивали

После совещания с Роспотребнадзором организаторы приняли решение об отмене традиционно проходящих в июне на территории Челябинской области Бажовского и Ильменского фестивалей.

- Бажовский фестиваль народного творчества будет перенесен на более поздний срок с возможностью последующей отмены, - пояснили в пресс-службе правительство региона. - Ильменский фестивали авторской песни принято решение вообще не проводить в этом году.

Как сообщили власти, в некоторых регионах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Решение об отмене фестивалей, на которые традиционно съезжаются тысячи зрителей, - превентивная мера, чтобы не подвергать риску распространения инфекции принимающий регион и гостей.

Как уже писала "РГ", на фоне снижения общей дисциплины соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и низкого уровня вакцинации среди молодежи в Челябинской области произошел подъем заболеваемости. Первым шагом усиления режима стал запрет покидать территории детских лагерей воспитателям и вожатым. Для безопасности детей ранее были отменены и "родительские дни".

Как отметила первый вице-губернатор области Ирина Гехт, в неблагополучной эпидситуации поможет только массовая вакцинация. Необходимо, чтобы иммунитет приобрели не менее миллиона южноуральцев. А значит, в ближайшие несколько недель число привившихся необходимо увеличить минимум в три раза.

Кстати

Бажовский фестиваль народного творчества должен был пройти с 18 по 20 июня на поляне вблизи села Демарино Пластовского района. Ильменский фестиваль авторской песни был запланирован на 25-27 июня на территории ГЛК "Солнечная долина".