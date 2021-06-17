Россияне стали чаще брать кредиты на покупку машин

Рынок автокредитования вырастет на 80%, прогнозирует ВТБ. Так, в первом полугодии объем продаж может превысить 530 млрд рублей. Только за первые пять месяцев банк выдал 40 тысяч автокредитов на сумму 40 млрд рублей, что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По итогам 5 месяцев мы видим высокие темпы роста автокредитования по всей России. Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров", - пояснил вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. По его словам, наибольший спрос на автокредиты наблюдался в апреле, в этом месяце банк выдал автокредиты на общую сумму более 9 млрд рублей, что в 4 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 млн рублей.

Больше всего займов выдано в Москве и области на общую сумму 12,7 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области объемы кредитования составили 4,5 млрд рублей, Краснодарском крае -1,6 млрд рублей, Татарстане - 1,4 млрд и Башкортостане - 1,1 млрд рублей. Преимущественно россияне брали в кредит новые автомобили. При этом объем сделок с подержанными транспортными средствами вырос более чем вдвое. Чаще всего в кредит оформлялись автомобили марок LADA, Hyundai и KIA.