Счетная палата назвала причины отказов в получении сельской ипотеки под 3%

Почти половина заявок россиян на получение кредитов по льготной сельской ипотеке в прошлом году была отклонена банками. Чаще всего банки отказывают гражданам по итогам проверки, говорится в отчете Счетной палаты (СП) по результатам анализа льготных ипотечных программ.

Так, "Россельхозбанк" (на его долю в прошлом году пришлось около 94% кредитов по программе сельской ипотеке) из 191,5 тыс. заявок ответил отказом почти в половине случаев (около 90,5 тыс.). Из них по результатам проверки банка отказано в получении кредита почти по 28,3 тыс. заявок. Сбербанк из 42 с лишним тысяч заявок одобрил почти 25 тыс., а отказал 11 с небольшим тыс. заемщикам. По итогам проверки банка такой отказ был получен на более 6,7 тыс. обращений.

Это происходит в том числе из-за проблем с объектом залога, делают вывод в СП. "Для кредитных организаций залог индивидуальных жилых строений (ИЖС) несет повышенный риск, связанный с низкой ликвидность данного вида недвижимости", - считают в Счетной палате.

В ведомстве предлагают для снижения рисков банков разработать к индивидуальным домам, земельным участкам и коммуникациям стандартные требования, упрощающие их использование в качестве залога для кредитов.

Такое решение недавно уже было предложено федеральными властями. В России планируется создать базу типовых проектов индивидуальных домов, которые уже прошли экспертизу и готовы к реализации. Они будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя. Такие проверенные индивидуальные дома на этапе стройки банки более охотно будут брать в качестве залогов для ипотеки.

Причинами отказа в выдаче льготной сельской ипотеки также могут быть негативная кредитная история или высокая долговая нагрузка заемщика. Кроме того, часть клиентов отказывалась от кредита еще до принятия решения банка. Некоторые обращения не соответствовали условиям программы или содержали технические ошибки в документах, говорится в отчете Счетной палаты.

При этом в СП затруднились оценить влияние программы сельской ипотеки на рынок ИЖС. Минсельхоз не собирает данные о фактической площади приобретаемого (строящегося) жилого дома в рамках программы, указывают в Счетной палате.

Всего по программе сельской ипотеки планируется к 2026 году улучшить жилищные условия 286 тыс. семей, проживающих на сельских территориях. СП подсчитала, что к концу 2020 года этот показатель выполнен на 15,7 %.

В прошлом году плановые показатели программы были выполнены в полном объеме - более 45 тыс. семей получили сельскую ипотеку, было приобретено и построено свыше 2 млн кв. метров жилья. Никогда еще жилой фонд на селе не обновлялся такими темпами, подчеркивают в Минсельхозе.

Льготная сельская ипотека очень популярна у населения. По данным Минсельхоза, в 2020 году граждане подали более 200 тыс. заявок по программе на общую сумму более 440 млрд рублей.

На 2021 год финансирование программы предусмотрено в размере 5,3 млрд рублей (то есть почти вдвое больше, чем планировалось выделить в прошлом году). Кроме того, по поручению президента планируется дополнительно направить на нее не менее 2 млрд рублей. Это позволит улучшить жилищные условия еще 14 тысячам семей.

Льготная сельская ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на срок до 25 лет. Первоначальный взнос составляет от 10%. Можно взять максимум 3 млн рублей для всех регионов, кроме Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа - в них лимит повышен до 5 млн рублей. Выдают сельскую ипотеку несколько уполномоченных банков. Получить кредит можно на покупку квартиры в многоквартирном доме, своего дома или его строительство. С помощью этой программы Минсельхоз планирует остановить отток сельского населения, привлечь в сельскую местность квалифицированные кадры, в целом повысить уровень жизни в российских селах.