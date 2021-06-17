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17.06.2021 15:48
Рубрика: Культура

Сериал "Чиновница" с Викторией Толстогановой выходит в конце июня

Текст: Сусанна Альперина
Премьера нового сериала Оксаны Карас "Чиновница" с Викторией Толстогановой в главной роли состоится на фестивале сериалов "Пилот", где первую серию увидят лишь гости и участники киносмотра. Но спустя несколько дней, после того, как "Пилот" завершится (даты проведения фестиваля - 25-27 июня), сериал можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре KION. Дата выхода проекта в интернете - 30 июня

Напомним, что сериал - совместный проект KION Originals, киностудии "КИТ" и Первого канала. Обещано, что Первый канал покажет его в новом сезоне - то есть осенью. Но в Сети сериал можно будет смотреть раньше.

Фото: iStock
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В "Чиновнице" также сыграли Максим Виторган, Алексей Агранович, Семен Серзин, Артем Быстров, Полина Кутепова, Яна Гладких и другие звезды российского кино.

По жанру "Чиновница" - антикоррупционная мелодрама о жизни служащей госаппарата регионального Минздрава Арины Алферовой. По сюжету - в жизни Алферовой все прекрасно: квартира в центре, приличная иномарка, утренняя укладка в салоне каждый день, шопинг-туры в Москву по выходным. Солидная должность начальника финансового департамента, а также "спасибо за помощь" в конвертах с наличными позволяют с легкостью оплачивать все капризы. Взятки для Арины - в порядке вещей. Привычную череду событий прерывает судьбоносная трагедия, произошедшая в жизни Алферовой: ее мир рушится как замок из песка... В итоге героиня Толстогановой решает бросить вызов системе и всей ее теневой структуре.

Фото: Предоставлено KION

"... Это очень смелая актерская работа - играть априори отрицательного главного героя непросто, как будто не на что опереться. Но в сериале мы ищем причины, почему она стала такой. В начале фильма она обычная мещанка, с очень понятными земными ценностями. На наших глазах из инфантильной запутавшейся чиновницы Арина превращается во взрослого человека, берущего ответственность за свои поступки. Из обыкновенной взяточницы в нонконформиста", - говорит режиссер сериала Оксана Карас.

Сериал "Чиновница" состоит из 8 серий, которые будут выходить в онлайн-кинотеатре KION каждую неделю.

Фото: Предоставлено KION
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