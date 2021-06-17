Toyota верна машинам с ДВС: "не время сосредотачиваться только на электрокарах"

На ежегодном собрании акционеров Toyota была озвучена политика в отношении модельного ряда марки в будущем. В компании считаются, что пока рано делать ставку только лишь на электромобили, и поэтому минимум в течение 30 лет марка по-прежнему будет предлагать различные варианты силовых установок.

"Некоторым нравятся электрокары, но есть и те, кто не считает современные технологии удобными, - цитирует главного технического директора Toyota Масахико Маэда Automotive News. - В конце концов, важно то, что выбирают клиенты".

Таким образом, крупнейший автопроизводитель из Японии выбирает стратегию развития, разнящуюся с планами конкурентов. По мнению Toyota, в линейке должны быть различные варианты авто, чтобы клиент мог выбирать, а уже исходя из этого компания бы принимала решение, какие модели должны уходить в прошлое.

В Toyota также отметили, что продолжат работу над производственными процессами с целью уменьшения углеродного следа. Шигеки Тераши, руководитель отдела исследований и разработок Toyota, говорит, что проблему выбросов не решить лишь за счёт массового перехода на электрокары, потому что их производство и утилизация, порой, наносят куда больший вред, чем эксплуатация машин с ДВС.