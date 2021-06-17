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17.06.2021 14:49
Рубрика: Легковые авто

У Suzuki Jimny, проданных в России, нашли дефект электрики

Текст: Константин Руссов

Ещё об одной отзывной кампании сообщил Росстандарт: на этот раз визит в автосервис придётся планировать владельцам Suzuki Jmny второго поколения.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Suzuki рассказала о планах в России на ближайшие годы

У 2675 внедорожников, которые были выпущены в период с 17 июня 2019 года по 27 февраля 2021 года, могут перетереться жгуты проводов в дверях, что грозит выходом из строя электрических элементов управления.

Ещё у 3039 экземпляров Suzuki Jimny может образовываться конденсат на внутренней панели крыши: этому способствует режим внутренней циркуляция воздуха в салоне при большой разности температур внутри машины и на улице.

Конденсат может попасть в кнопки и микрофон комплекса экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС", что может привести к выходу его из строя.

Ранее "РГ" сообщала, что из-за конденсата в России отзывают автомобили марки Mercedes-Benz.

Цена Suzuki Jimny с механической КП в России - 1 789 000 рублей, внедорожник на "автомате" обойдётся минимум в 1 849 000 рублей. Во всех комплектациях Jimny оснащён 102-сильным двигателем 1.5 литра и фирменной системой полного привода AllGrip Pro.

#Suzuki