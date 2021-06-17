В Турции обнаружен 2800-летний урартский замок

В Турции археологическая группа Университета Ван Юзунку Йил при проведении раскопок на востоке страны обнаружила остатки древнего замка, построенного на большой высоте в урартскую эпоху.

Как сообщает Anadolu Agency, руины замка, построенного около 2800 лет назад, были обнаружены в ходе раскопок в горной местности на востоке страны в провинции Ван.

Замок располагался на высоте 2500 метров над уровнем моря в районе Гурпинар. Археологи ракопали остатки могучих стен и крупный резервуар для хранения воды глубиной 6,5 метра, длиной 6,5 метра и диаметром 2,5 метра. Также были найдены многочисленные фрагменты древней керамики.

"Этот замок восходит к эпохе царства Урарту, как и расположенный неподалеку замок Ван, однако мы видим, что в основном он использовался в средние века, - говорит руководитель раскопок Рафет Чавушоглу. - При этом понимаем, что сам замок был построен около 2800 лет назад - датировать его удалось по найденным керамическим предметам, резервуару и городским стенам".

Ученый добавил, что при строительстве стен замка использовались известняк и песчаник. Это открытие является важным для провинции Ван в контексте лучшего понимания ее истории.

Ранее археологи представили исследование, в котором по-новому интерпретируется предназначение древнего святилища хеттов - храма Язылыкая. По мнению исследователей, этот храм, построенный более 3000 лет назад на территории современной Турции, может представлять собой гигантскую карту космоса и календарь одновременно.