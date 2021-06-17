В Германии продают идеальный ГАЗ-69 за рекордную сумму

В Германии выставили на продажу пятидверный ГАЗ-69А. Автомобиль оценивается в 15 900 евро, что соответствует примерно 1 389 000 рублей по текущему курсу.

Столь рекордная сумма за легендарный советский внедорожник объясняется тем, что экземпляр находится в идеальном состоянии.

ГАЗ-69А окрашен в оригинальную эмаль, сам кузов без каких-либо повреждений и очагов коррозии. Салон, днище и моторный отсек также выглядят ухоженными.

Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, внедорожник 1969 года выпуска успел пробежать не больше 10 000 километров. Он оснащается подключаемым полным приводом, 2,1-литровым бензиновым двигателем ГАЗ (55 л. с.), трёхступенчатой механической КП и раздаточной коробкой. Помимо этого, машина оборудована заводской резиной и съёмным мягким верхом.

Семейство ГАЗ-69 производилось с 1953 года на Горьковском и Ульяновском автомобильных заводах. Всего до 1973 года на обоих предприятиях было изготовлено около 635 000 экземпляров. Модель широко эксплуатировалась в народном хозяйстве, армии и милиции.

Ранее "РГ" рассказывала о дизельном ГАЗ-69, который продавали в Италии за 530 000 рублей.

Фото: www.autoscout24.ru