В Госдуму внесен законопроект о штрафе за превышение скорости на 10 км/ч

В четверг, 17 июня, можно сказать в последний заход, то есть в день ухода этого созыва Госдумы, в нее внесен законопроект, который вводит штраф за превышение скорости в населенных пунктах от 10 до 20 км/ч.

Автором выступил депутат от партии "Единая Россия" Родион Букачаков. В пояснительной записке он отметил, что отсутствие ответственности за нарушение скоростного режима на величину до 20 км/ч позволяет водителям транспортных средств нарушать Правила дорожного движения и осуществлять движение транспортных средств в населенных пунктах со скоростью до 80 км/ч, при ограничении 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью до 40 км/ч, при ограничении 20 км/ч.

В пояснительной записке он также утверждает, что у нас ежегодно растет количество ДТП по причине превышения скорости. Хотя представленная в ней таблица показывает совершенно противоположные данные. Стоит также отметить, что ГИБДД не ведет статистику о ДТП по причине превышения установленной скорости. Есть статистика только по ДТП из-за выбора скорости, не соответствующей дорожным условиям. То есть, если водитель двигался со скоростью 60 км/ч там, где разрешено 80, но попал на гололед, его как раз включат в эту статистику, хотя его скорость была даже ниже разрешенной.

Напомним, что ранее разгорелся скандал из-за того, что некие СМИ сообщили, что Госавтоинспекция поддерживает снижение скорости. Тогда глава ГИБДД заявил, что МВД не поддерживает ни снижения скоростных режимов, ни отмены нештрафуемого порога 20 км/ч. Сначала требуется провести аудит установленных на дорогах ограничений. А пока снижение скоростного режима, а также снижение нештрафуемого порога - это прямой интерес региональных властей в пополнении своих бюджетов, а также некоторых компаний для получения еще большей прибыли от установки камер фотовидеофиксации нарушений.

Надо сказать, что законопроект внесен с серьезным нарушением. Дело в том, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях могут вносится в Госдуму только с отзывом правительства. Отзыва правительства на этот законопроект нет. Ни положительного, ни отрицательного. А значит, он однозначно даже не дойдет до рассмотрения.