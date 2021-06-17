В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России

Компания Opera приняла решение приостановить поддержку VPN в своем браузере на территории России. Об этом "РГ" рассказала Юлия Синдзелорц, старший менеджер по связям с общественностью компании Opera.

"Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров, - сказала Синдзелорц. - Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории Российской Федерации в той форме, в которой она оказывалась ранее. Этот предупредительный шаг позволит нам и впредь оставаться приверженными конфиденциальности и безопасности наших пользователей и предоставлять им лучшие продукты". Синдзелорц отметила, что в компании готовы к открытому диалогу о безопасности пользователей в интернете.

Ранее Роскомнадзор ограничил работу сервисов Opera VPN и VyprVPN из-за угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту. Ограничения начали действовать с сегодняшнего дня, 17 июня.