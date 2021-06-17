В Сан-Паулу медики выявили 19 штаммов COVID-19

Люди с симптомами COVID-19 ждут приема врача у больницы в Рибейрао-Прету, штат Сан-Паулу. Фото: AP Photo/Andre Penner

В бразильском штате Сан-Паулу выявлено по крайней мере 19 вариантов коронавируса. Об этом сообщили в исследовательском институте Бутантан.

"Штамм P.1 - "амазонский" - превалирует в 89,9% выявленных случаев. Далее следует вариант B.1.1.7 - "британский", на него приходится 4,2% заболеваний", - со ссылкой на заявление пишет РИА Новости.

Штат Сан-Паулу - самый густонаселенный. Здесь проживает 46 миллионов человек, на него приходится и наибольшее число заболевших.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сделали уже свыше 100 миллионов прививок от коронавируса. Данные предоставил минздрав страны. Президент Жаир Болсонару пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.

По последним сведениям, коронавирусом в Бразилии инфицировано свыше 17 миллионов человек (17 553 221). Страна занимает третью строчку в мире среди стран по этому показателю. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости COVID-19 в стране и мире.