Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.06.2021 19:45
Рубрика: Легковые авто

Вакцинированным водителям обещают поддержку

Прививка от коронавируса становится атрибутом массовых профессий. Теперь в Москве и столичном регионе по распоряжению главного санитарного врача необходимо вакцинировать как минимум 60 процентов работников сферы услуг. Агрегаторы такси в четверг заявили, что этот вид транспорта помогает в снижении распространения коронавируса из-за минимизации контактов, и поэтому важно сохранить доступность такси для людей.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Большинство людей, которые в силу своей профессии много контактируют с другими людьми, должны получить первый компонент антикоронавирусной вакцины до 15 июля, а второй - до 15 августа. Указ об обязательной вакцинации уже подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Российские IT-компании уже выразили готовность прорабатывать механизмы для выполнения требований.

"Мы понимаем и поддерживает необходимость вакцинации не менее 60 процентов водителей в московском регионе", - говорится в совместном заявлении сервисов "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett.

По словам представителей компаний, сервисы примут все возможные меры для повышения уровня вакцинации среди партнеров-перевозчиков.

Ситуацию также прокомментировали в "Яндексе". Представители компании подчеркнули, что по-настоящему действенный способ остановить распространение вируса - это массовая вакцинация. "При этом остается много вопросов - как обеспечить доступность вакцины для всех водителей и как построить максимально понятную просветительскую работу", - отмечается в заявлении российской IT-компании.

"Яндекс" выразил готовность активно участвовать в решении этих вопросов и уже оказывает помощь партнерам. Кроме того, водителям, которые пройдут вакцинацию, компания окажет дополнительную поддержку.