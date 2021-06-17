Вакцинированным водителям обещают поддержку

Прививка от коронавируса становится атрибутом массовых профессий. Теперь в Москве и столичном регионе по распоряжению главного санитарного врача необходимо вакцинировать как минимум 60 процентов работников сферы услуг. Агрегаторы такси в четверг заявили, что этот вид транспорта помогает в снижении распространения коронавируса из-за минимизации контактов, и поэтому важно сохранить доступность такси для людей.

Большинство людей, которые в силу своей профессии много контактируют с другими людьми, должны получить первый компонент антикоронавирусной вакцины до 15 июля, а второй - до 15 августа. Указ об обязательной вакцинации уже подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Российские IT-компании уже выразили готовность прорабатывать механизмы для выполнения требований.

"Мы понимаем и поддерживает необходимость вакцинации не менее 60 процентов водителей в московском регионе", - говорится в совместном заявлении сервисов "Яндекс Go", "Ситимобил" и Gett.

По словам представителей компаний, сервисы примут все возможные меры для повышения уровня вакцинации среди партнеров-перевозчиков.

Ситуацию также прокомментировали в "Яндексе". Представители компании подчеркнули, что по-настоящему действенный способ остановить распространение вируса - это массовая вакцинация. "При этом остается много вопросов - как обеспечить доступность вакцины для всех водителей и как построить максимально понятную просветительскую работу", - отмечается в заявлении российской IT-компании.

"Яндекс" выразил готовность активно участвовать в решении этих вопросов и уже оказывает помощь партнерам. Кроме того, водителям, которые пройдут вакцинацию, компания окажет дополнительную поддержку.