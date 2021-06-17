Видео: такси с пассажирами загорелось из-за неисправности бензонасоса

"Сгорел на работе" - так, скорее всего, запишут в некрологе старенького мексиканского такси, ставшего героем этого видео.

Проблемы с бензонасосом, которые слишком долго игнорировал водитель, привели к возгоранию. И хорошо, что спасся сам беспечный таксист и его пассажиры.

Инцидент произошел в местечке Санта-Крус-Хохокотлан на окраине столицы штата Оахака. Прохожий заметил, что под такси растекается лужица бензина и предупредил об этом водителя. Когда тот, не заглушая двигатель, открыл капот и обеспечил приток воздуха: из малейшей искры молниеносно разгорелось пламя. Да так сильно вспыхнуло, что таксист, забыв обо всем, включая сидевших в салоне клиентов, бежал с места ЧП. Тотчас же из машины выскочили и три пассажирки.

Через несколько секунд машина была объята пламенем, а через минуту от нее должен был остаться лишь обгоревший остов, если бы не хладнокровие кого-то из очевидцев происшествия. Крепко сбитый мужчина нашел где-то огнетушитель и быстро погасил пламя до того, как любопытные зеваки успели сделать на фоне огня несколько селфи и вызвать пожарных.

Глава местного пожарного управления Мануэль Маза Санчес высоко оценил действия безымянного огнеборца и выразил желание лично объявить ему благодарность. А вот таксисту и его работодателю пригрозил наказанием за игнорирование технических неисправностей машины.