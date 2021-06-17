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17.06.2021 03:42
Рубрика: В мире

Власти Мексики разыграют в лотерею дом наркобарона "Коротышки"

Наркобарон Хокаин "Коротышка" Гусман. Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP Наркобарон Хокаин "Коротышка" Гусман. Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP
Наркобарон Хокаин "Коротышка" Гусман. Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP

Власти Мексики проведут в сентябре специальный розыгрыш государственной лотереи. Его участники смогут выиграть не только деньги, но и 22 специальных приза - дома, квартиры, земельные участки, сообщила директор Национальной лотереи Маргарита Гонсалес Сарабиа.

Фото: EPA-EFE/JOHN TAGGART
Жене наркобарона "Коротышки" грозит пожизненное заключение

Будет разыгран конфискованный правительством в Кулиакане дом наркобарона Хокаина "Коротышки" Гусмана, который сейчас отбывает пожизненное заключение в США. В 2014 году, когда этот дом брали штурмом, Гусман сумел скрыться, благодаря тайному подземному ходу, пишет РИА Новости.

Также будет разыграно право на использование сектора столичного стадиона Ацтека. Речь идет о секторе А37, который с 1980-х годов принадлежит Национальной лотерее Мексики. Сектор включает 20 мест, кухню, уборную и парковочные места. Счастливчик, выигравший этот приз, получит право использовать сектор до 2065 года включительно, а также 10 лет бесплатного обслуживания.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, этот розыгрыш дает возможность вернуть людям и городу конфискованную собственность. Вырученные от продажи билетов средства - около 25 миллионов долларов США - будут направлены на строительство дорог, образование, здравоохранение, поддержку малоимущих.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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